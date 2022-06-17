Эксперт Королев предупредил о возможном дефиците некоторых марок сигарет в России

В России может возникнуть дефицит некоторых марок сигарет. Проблема заключается в нарушении логистики. Такой информацией поделился руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что большинство сигарет производят именно в России. Однако все оборудование и материалы являются зарубежными. Из-за ситуации в мире могут возникнуть проблемы с поставками.

«Есть проблемы со всеми видами материалов, с запчастями для оборудования и табачным сырьем. Все это доставляется с большими сложностями и нерегулярно. Пока фабрики выкручиваются на старых запасах, но это долго продолжаться не может», — подчеркнул Королев.