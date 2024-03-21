Деньги 21 марта 2024, 14:38 Эксперт компании «ФИНАМ» Кабаков: рекордное снятие наличных в РФ связано с экономическими процессами

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Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил, что рекордное снятие наличных средств россиянами не связано с незаконными схемами. Настоящая причина — экономические процессы в стране, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

«Растет денежная масса, на новых территориях расширяются торговые операции. Население проявляет достаточно большую активность, люди выезжают за границу, где сегодня расплачиваться можно только наличкой», — пояснил специалист.

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Он указал на отсутствие проблем с оборотом наличности. По словам экономиста, в РФ существует качественный мониторинг соответствующей деятельности, добавила «Свободная пресса».