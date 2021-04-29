Эксперт исключил полное исчезновение налички в ближайшее десятилетие

Эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что в ближайшие 10 лет наличные деньги полностью не исчезнут. Специалиста процитировал портал News.ru.

По мнению Сафонова, на сокращение наличности в ближайшем будущем повлияет введение цифровых валют в Центральных банках.

«Но пока говорить о том, что это все будет запущено и будет пользоваться большим успехом преждевременно, потому что даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что проблемы с оплатой безналом в Москве нет. Исключение — магазины и заведения, экономящие на эквайринге. Однако, выезжая за пределы МКАДа, наличные деньги все-таки требуются.