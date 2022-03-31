Эксперт Гусев предупредил, чем обернется отмена штрафов за срыв сроков стройки

Правительство страны подписало постановление, согласно которому строительные компании не будут облагаться штрафом за срыв сроков стройки до конца года. Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев прокомментировал это решение. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что данное решение положительно скажется на развитии бизнеса, однако для клиентов оно принесет отрицательные последствия. Собственники не смогут получить вовремя жилье, однако это обусловленно ситуацией в мире.

«Да, собственник не получает жилье, но ситуация такова, что при таком раскладе кто-то должен страдать. Из двух зол выбрали меньшее. Удовлетворить спрос покупателя сейчас просто невозможно. И придя в суд, заказчик или участник строительства подаст заявление, но суд будет вправе ему отказать, потому что есть объективные причины», — заметил эксперт.