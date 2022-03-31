Эксперт Федоряка пояснил, как «параллельный импорт» скажется на российских ценах

В России планируют легализовать «параллельный импорт» — продажу товаров без разрешения владельца бренда. Патентный поверенный по товарным знакам Алексей Федоряка объяснил, как данное решение скажется на ценах российского рынка. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на abnews.ru.

Эксперт подчеркнул, что подобное решение благоприятно скажется на ценах. По его словам, подобная продукция будет продаваться по куда меньшим ценам. Однако, по его словам, не обойдется и без минусов. В таком случае на российском рынке образуется большее количество контрафактного товара.

«При легализации этого механизма правообладателю будет сложнее контролировать, выявлять и пресекать случаи контрафакта. Потому что количество товара и его поставщиков возрастет, и отследить оригинальность товара станет труднее», — пояснил специалист.