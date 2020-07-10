Эксперт-энергетик прокомментировал прогноз о критическом подорожании нефти

Заместитель директора по энергетическому направлению института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал прогноз экспертов, опрошенных изданием The Wall Street Journal, о подорожании нефти до 150 долларов за баррель к 2025 году.

По его словам, подобные предположения не имеют под собой основы. Как считает Белогорьев, эти доводы являются попыткой оказать давление на рынок, сообщило ИА RNS.

«Теоретически, текущие цены могут подниматься и до 100 долларов за баррель, но среднегодовые цены на уровне выше 100 долларов — это ничем не обоснованный прогноз», — подчеркнул Белогорьев.

Он отметил, что инвестиции в добычу углеводородов уменьшались и в 2015–2017 годах. Это не спровоцировало резкого роста цен на нефть, отметку в 70-75 долларов за баррель цены не превышали. По мнению специалиста, нынешняя ситуация не хуже обстоятельств в 2014–2016 годах.

Белогорьев добавил, что в ближайшие пять лет вероятность образования на мировом нефтяном рынке переизбытка предложения в разы выше, чем возможность возникновения дефицита.