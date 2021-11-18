Эксперт допустил риск девальвации рубля

Общественные поросы показывают, что россияне ждут роста курсов доллара и евро и падения рубля в следующие годы. Утро.ру поговорило об этом с инвестором Федором Сидоровым.

«В этом году мы все ощутили рост инфляции, ведь в магазинах бываем регулярно. В СМИ постоянно появляются новости о проблемах в мировой экономике, о росте цен на продукты питания в мире, звучат прогнозы относительно грядущей нестабильности и т. д. Потому люди от будущего практически не ждут хорошего и здесь курс отечественной валюты — определенный маркер», — сказал эксперт.

Он добавил, что на данный момент есть все условия для девальвации рубля. Инфляция растет в разных странах, достигая рекордных значений. Банкам приходится сдерживать ее повышением ставок. В следующем году это будет делать ФРС, что повысит привлекательность долларовых активов и ослабит рубль еще сильнее.