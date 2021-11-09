Эксперт допустил подорожание биткоина в 10 раз

Исследователь криптовалют Денис Смирнов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что курс биткоина обновил свой исторический максимум, превысив отметку в 68 тысяч долларов.

Специалист объяснил, что одним из фундаментальных факторов роста биткоина стал законопроект об инфраструктурной поддержке экономики на один с лишним триллион долларов, который рассмотрели в США.

«То есть будет очередное вливание денег в экономику, часть из которых будет направлена на криптовалютный рынок», — заметил Смирнов.

По его мнению, в долгосрочной перспективе спрос на биткоин будет расти, а предложение падать. Эксперт допустил, что в ближайшее десятилетие стоимость криптовалюты вырастет в 10 раз.

«В краткосрочной перспективе рынок может уйти на коррекцию, и мы снова увидим цифры около 30 тысяч долларов за биткоин или даже ниже», — подытожил эксперт.