Эксперт Деменко назвал невозможным возрождение советских брендов

На данный момент в стране нет смысла возрождать советские бренды, так как потребности потребителей давно изменились. Таким мнением поделился куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это абсолютно неактуально, потому что ценности поменялись. Ценности потребителя в большинстве категорий начинают меняться по истечении полугода. Соответственно ценности, которые были актуальны для тех времен, абсолютно не соответствуют текущим реалиям», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что такое решение может вызвать чувство ностальгии, однако возникать оно будет далеко не у всех покупателей. По его словам, покупатели откажутся платить деньги за подобные товары лишь из-за названий брендов.