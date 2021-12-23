Эксперт Даниил Торопов рассказал о выгоде Петербурга от прихода Huawei

Эксперт по коммерческой недвижимости Даниил Торопов рассказал, насколько выгоден для Санкт-Петербурга приход компании Huawei в качестве инвесторов. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«Это даст городу рабочие места. Приход таких крупных инвесторов из-за рубежа говорит о том, что рынок российский интересен», — рассказал Торопов.

Он отметил, что рынок Петербурга может представлять интерес и для других крупных инвесторов. По мнению эксперта, после окончания пандемии их может стать больше.