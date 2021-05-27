Эксперт дал советы по онлайн-торговле

Президент «Союза деловых людей» Илья Тимошин дал советы в сфере онлайн-торговли. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он отметил, что многие специалисты, которые обучают людей в этой сфере, делают свою работу непрофессионально. Из-за этого некоторые люди потеряли свои деньги.

«Я бы рекомендовал не бросать основную работу до того, как ваш интернет-магазин начнет приносить стабильную прибыль. Она должна начать перекрывать минимум ваших затрат», — заключил эксперт.