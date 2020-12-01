Эксперт дал советы, как сменить надоевшую профессию

Она уточнила, что наемным работникам, которые хотят открыть свой бизнес, не стоит резко бросать работу. Кроме того, не каждый человек создан для предпринимательства, уверена Аверс. Также эксперт добавила, что сначала необходимо получить нужные знания.

«Вы можете параллельно с основной работой пойти на обучение. Например, записаться на онлайн-курсы или посещать профильные тренинги», — рассказала она.