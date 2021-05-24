Эксперт дал советы, как начать учить ребенка финансовой грамотности

Академический директор и методист Летней программы онлайн-школы для детей Skysmart Анна Мусихина дала советы, с чего начинать учить ребенка финансовой грамотности, написал сайт kp.ru.

Она отметила, что с шести-семи лет дети начинают понимать, что такое деньги. Лучше объяснить их ценность через игру. Чтобы осваивать цифры, можно попробовать считать купюры. Мусихина порекомендовала подарить ребенку игрушечную кассу. Также есть настольные игры, которые развивают грамотность в сфере финансов, в числе которых «Монополия», «Денежный поток», «Капитал» и «Миллионер». Еще ребенку можно пройти онлайн-обучение «Финзнайка».

По словам эксперта, ребятам нужно читать книги «Приключения Нодди в игрушечном городе» Энид Блайтон, «Отель «Фламинго» Алекса Милвэя и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. С ребенком, которому уже дают деньги на личные расходы, стоит обсудить, что он хочет купить. Важно объяснить, что откладывание средств дает возможность купить желаемую вещь, которая пока не по карману.