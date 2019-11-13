Эксперт дал совет, как защитить данные банковской карты

Эксперт рассказал о двух основных типах кибермошенничества с использованием банковских данных.

«Существует техническое мошенничество, известное уже довольно давно, с которым успешно борются, — фишинг (кража идентификационных данных пользователей путем массовых рассылок — прим.ред.) и все остальное… Второй вид мошенничества связан с неаккуратностью обращения самих пользователей со своими картами, когда ПИН-коды хранятся [в незащищенном месте]. Хакеры или просто воры изымают эти данные у граждан и начинают пользоваться их картами. Будьте внимательны: на всех сайтах всех основных банков написано, что этого ни в коем случае нельзя делать», — рассказал Власов.

Россиян стали чаще обманывать с банковскими картами Подробнее

Самым опасным, по его словам, остается мошенничество с помощью социальной инженерии, когда воздействие идет на психологию жертвы. В этих случаях, как правило, пользователя банковской карты «застают врасплох».

«Самый опасный вид мошенничества, который особенно усилился в последний год, связан с методами социальной инженерии, когда, например, вас ловят и говорят, что с вашей карты произошла несанкционированная транзакция. Доверчивые граждане начинают слать СМС, которые к ним приходят с паролями, и у них списываются деньги с карты», — пояснил эксперт.

Власов подчеркнул, что именно поэтому важно никому не предоставлять конфиденциальные данные.

«Даже если вам называют кучу вполне достоверной информации о проведенных вами транзакциях, положите трубку, перезвоните в банк по номеру, по которому вы всегда звоните, и уже после этого предпринимайте какие-то действия», — посоветовал специалист.