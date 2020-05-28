    28 мая 2020, 17:49

    Эксперт дал положительный прогноз по восстановлению некоторых сфер бизнеса

    Дарья Морозова

    Сферы розничной торговли, общепит и гостиничный бизнес быстро восстановятся после отмены самоизоляции. Так считает адвокат Юлия Вербицкая. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По ее словам, «именно перечисленные отрасли, как наиболее гибкие в экономическом плане, имеют тенденции восстановиться в кратчайшие сроки, в связи с чем, востребованность специалистов в данных отраслях, пусть и неравномерно, но возрастет».

    «Таким образом, с учетом совокупности перечисленных факторов, мы можем говорить о благоприятном прогнозе для сохранения своих рабочих мест сотрудниками вышеуказанных отраслей», — заключила Юлия Вербицкая.