Эксперт дал положительный прогноз по восстановлению некоторых сфер бизнеса

По ее словам, «именно перечисленные отрасли, как наиболее гибкие в экономическом плане, имеют тенденции восстановиться в кратчайшие сроки, в связи с чем, востребованность специалистов в данных отраслях, пусть и неравномерно, но возрастет».

«Таким образом, с учетом совокупности перечисленных факторов, мы можем говорить о благоприятном прогнозе для сохранения своих рабочих мест сотрудниками вышеуказанных отраслей», — заключила Юлия Вербицкая.