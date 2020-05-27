Эксперт: часть американских компаний в России сократит персонал

По его словам, «примерно половина компаний сообщила, что постарается сохранить свой персонал, но другая половина из-за всех этих проблем будет вынуждена пойти на сокращения».

«Я не слышал о том, чтобы кто-то из крупных компаний собирался уходить с рынка», — уточнил Родзянко.