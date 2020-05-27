Эксперт: часть американских компаний в России сократит персонал
Около половины американских компаний на территории России будут вынуждены сократить персонал. Так считает глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, «примерно половина компаний сообщила, что постарается сохранить свой персонал, но другая половина из-за всех этих проблем будет вынуждена пойти на сокращения».
«Я не слышал о том, чтобы кто-то из крупных компаний собирался уходить с рынка», — уточнил Родзянко.