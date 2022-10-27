Эксперт Беляев рассказал, когда стоит закупать продукты на Новый год | 360°

Деньги 27 октября 2022, 16:40 Эксперт Беляев рассказал, когда стоит закупать продукты на Новый год Эксперт Беляев посоветовал приобретать продукты к Новому году уже сейчас

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Задуматься о том, какими блюдами накрывать стол на Новый год, стоит уже сейчас. Буквально через месяц цены на самые актуальные продукты сильно возрастут. Таким мнением поделился финансовый аналитик Михаил Беляев, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, перед праздниками многие производители значительно повышают цены на продукты. В частности, это коснется консервов и других продуктов с длительным сроком хранения. Под изменение стоимости попадут кукуруза, маслины, оливки, а также горошек и соленья.

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Кроме того, сильно подорожает и алкоголь, поэтому закупать его стоит уже сейчас, написало utro.ru.

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