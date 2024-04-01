Деньги 01 апреля 2024, 16:16 Эксперт банковского рынка Бархота: открытие вклада поможет накопить на первый взнос по ипотеке

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Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как накопить на первый взнос по ипотеке. Такой платеж обычно составляет 15-20% от стоимости жилья, напомнил специалист в беседе с «Москвой 24».

По его словам, чаще всего будущие заемщики набирают нужную сумму с помощью открытия определенного вклада. Размер начислений зависит от дохода и желаемого срока, пояснил Бархота.

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Он посоветовал не хранить средства в наличной форме. Они могут быть утеряны или похищены при перевозке в банк.