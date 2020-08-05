Эксперт: авиаперевозчики могут обанкротиться в скором времени

По данным Daily Storm, он пояснил, что это последствия снижения пассажиропотока. По этой причине перевозчики начали понижение цен, что может привести к закрытиям авиакомпаний.

«Сегодня из 100 отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48», — добавил Савельев.