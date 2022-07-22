Эксперт Апрелев рассказал, какое жилье сильнее всего подешевеет в России

В ближайшее время стоимость апартаментов значительно упадет. Такой информацией поделился основатель Гильдии риэлторов Константин Апрелев. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалистов, стоимость квартир будет снижаться вплоть до осени 2023 года. При этом апартаменты в цене упадут значительнее всего. Однако у такого жилья присутствуют и недостатки. Несмотря на то, что внешне они ничем не отличаются от квартир, прописаться в них нельзя.