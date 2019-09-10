Экс-владельцев Промсвязьбанка обвинили в растрате 102 миллиардов рублей

Во вторник, 10 сентября, состоялось заседание по делу братьев Ананьевых. Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать банкиров, которые уже были ранее объявлены в международный розыск.

Промсвязьбанк объявляет о ребрендинге Подробнее

Братьев Ананьевых обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка в размере суммы, превышающей 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. В общей сложности имущественный ущерб, который банк получил из-за действий братьев Ананьевых, оценивается в более чем 102 миллиарда рублей.

Уголовное дело о растрате средств Промсвязьбанка было возбуждено после заявления временной администрации финансовой организации.

«Позиция банка состоит в том, что ходатайства о заочном аресте обвиняемых должны быть удовлетворены», — заявил следователь во время слушания.

Ранее появилась информация о том, что Промсвязьбанк пытается добиться возмещения ущерба на ту сумму, которую он потерял из-за заключения прежним руководством убыточных сделок. Иски были направлены в адрес еще 10 физических лиц, не считая братьев Ананьевых, которые занимали в банке руководящие должности. Кроме того, истцы требуют возмещения убытков от фирмы одного из бывших руководителей Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В конце мая суд принял решение арестовать имущество бывших руководителей и топ-менеджеров на сумму 282,2 миллиарда рублей.