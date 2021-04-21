Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев объяснил, что будет с курсом рубля после того, как президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля, сообщило радио Sputnik.

«На курс рубля гораздо больше влияют цена на нефть и ожидание возможных будущих санкций. После послания президента в этом смысле ничего не изменится, поэтому я не думаю, что будут кардинальные скачки курса», — поделился мнением Нечаев.

По мнению эксперта, отечественная валюта останется на прежнем уровне. При этом на курс рубля может повлиять та или иная трактовка слов лидера страны со стороны инвесторов. Так, если они посчитают, что в ближайшее время геополитические риски не сократятся, это будет давить на валюту.