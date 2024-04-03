Деньги 03 апреля 2024, 13:37 Экс-хакер Левашов рассказал, что киберпреступники получают за один взлом больше 10 миллионов долларов

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Гонорары так называемых черных хакеров могут достигать до 10 миллионов долларов за один взлом. Об этом сайту «Страсти» рассказал один из самых известных киберпреступников Петр Севера Левашов.

Он объяснил, что, работая легально, в России можно иметь доход от 300 до 700 тысяч в месяц в зависимости от мастерства. «Черные хакеры» получают в сотни раз больше. Заказчики готовы платить огромные гонорары, потому что это незаконная деятельность. Обычно над такими заказами работают целыми командами, тогда один человек получает около четырех миллионов долларов.

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«Однако надо понимать, что это может все кончиться сроком в тюрьме, и он может быть достаточно большим. То есть, если по вашей вине пострадали люди, не дай Бог, они погибли, это означает, что можно провести десятки лет в тюрьме за эти четыре миллиона, если, конечно, вас поймают», — подчеркнул Левашов.

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