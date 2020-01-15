Экс-главу Национального банка Украины обвинили в разрушении банковской системы

По мнению Медведчука, Гонтарева не решала проблему большого количества невозвратных кредитов. При этом Украина является одним из лидеров по данному показателю.

Оппозиционер уточнил, что «согласно исследованию Центра экономической стратегии», низкий процент возврата банковских займов «является сдерживающим фактором экономического роста страны».

Медведчук добавил, что несмотря на уход Гонтаревой, большая часть руководства НБУ осталась прежней и продолжает неудачную экономическую политику.