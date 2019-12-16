Экс-главу департамента Минобороны осудили на 10 лет за взятку

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина. Его признали виновным в получении взятки, размер которой составил около 12 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент «360».

«Признать Куксина виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — объявила судья Елена Суздаль.

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Кроме того, суд постановил, что Куксин должен выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей. Ему также запрещается занимать определенные должности в государственных органах в течении 10 лет.

Максима Куксина задержали в июле 2018 года по подозрению в получении крупной взятки. Следствие установило, что он получил деньги от своего подчиненного бывшего начальника 2-го отдела департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрия Ефимова. Он заплатил эту сумму за продвижение по службе и дальнейшее покровительство со стороны своего начальника.