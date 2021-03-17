Экс-глава ЦБ назвал условие повышения ключевой ставки
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал, что пока предполагает сохранение прежней ставки. Об этом сообщила НСН.
Он считает, что пока будет принято такое решение. В дальнейшем повышение ключевой ставки возможно в случае ускорения инфляции в России.
«При ускорении инфляции до 6,5-7% тогда изменение ставки возможно уже в третьем квартале текущего года. Но я думаю, что в условиях борьбы с кризисом, который еще не преодолен, до этого далеко», — считает Дубинин.