Деньги 25 ноября 2022, 06:12 Экс-глава ЦБ Дубинин раскритиковал идею легализации криптовалют

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Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин поддержал ЦБ, который выступил против легализации криптовалют. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, этот финансовый инструмент не имеет с деньгами ничего общего.

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«ЦБ России и Китая заняли жесткую позицию о недопущении бесконтрольного выпуска этих инструментов», — уточнил Дубинин.

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Он пояснил, что таким образом государства хотят защитить потенциальных инвесторов от потери денег.