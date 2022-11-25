25 ноября 2022, 06:12
Экс-глава ЦБ Дубинин раскритиковал идею легализации криптовалют
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин поддержал ЦБ, который выступил против легализации криптовалют. Об этом сообщила НСН.
По его мнению, этот финансовый инструмент не имеет с деньгами ничего общего.
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«ЦБ России и Китая заняли жесткую позицию о недопущении бесконтрольного выпуска этих инструментов», — уточнил Дубинин.
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Он пояснил, что таким образом государства хотят защитить потенциальных инвесторов от потери денег.
Криптовалюты
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