Экс-гендиректора НТВ зачислили в конопляные миллионеры

Состояние бизнесмена Бориса Йордана на сегодняшний день составляет 1,2 миллиарда долларов, подсчитал Forbes. Основу его капитала составляет пакет акций производителя марихуаны Curaleaf.

Американская компания, созданная в 2010 году, в октябре 2018 года вышла на биржу в Торонто. Учитывая, что в США конопля на федеральном уровне не легализована, компания Curaleaf провела IPO (первое публичное размещение) в Канаде. В итоге компания привлекла 400 миллионов долларов, а инвесторы оценили ее капитализацию почти четыре миллиарда долларов.

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Сейчас фирму оценивают приблизительно в 3,5 миллиарда американских долларов. В 2019 году Curaleaf значительно расширилась, поглотив конкурентов и завершив ряд других крупных сделок.

По словам Йордана, ему принадлежит 34% в капитале Curaleaf. Кроме того, у него есть бизнес и на родине родителей, в России. В частности, принадлежащая ему группа «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс Страхования».

Йордан женат на русской. В его семье пятеро детей. В 2002 году он был удостоен Ордена святого равноапостольного великого князя Владимира III степени за заслуги перед Русской Православной церковью, в 2006 году — Ордена преподобного Серафима Саровского III степени.