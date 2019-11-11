Экс-депутат Ляшко: Украина откажется от российской электроэнергии
«По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупок электроэнергии из России», — написал политик в Facebook.
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Он добавил, что решение будет официально оформлено «уже скоро» — «через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением».
В сентябре Рада приняла поправку, разрешающую импорт российской электроэнергии вопреки введенным против Москвы санкциям. Поправку подготовил депутат от президентский партии «Слуга народа» Андрей Герус, ее назвали «формулой Геруса».
После этого «Нафтогаз Украины» начал закупать электроэнергию из России через «Белэнерго» по долгосрочному контракту, уточнило РИА «Новости».
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Ляшко называет этот импорт государственной изменой.
«За прошедшие почти два месяца российской экспансии на наш энергорынок Украина потеряла несколько миллиардов гривен», — написал экс-депутат.
С 1 июля на Украине государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, а также отказалось регулировать цены на нее.