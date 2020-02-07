Экономисты заявили о влиянии ожирения на расходы государств

Экономисты пришли к выводу, что лишний вес связан с увеличением государственных расходов. Такой вывод сделали эксперты Всемирного банка и предложили мировым правительствам заняться этим вопросом.

В своем докладе «Ожирение: экономические и социальные последствия» эксперты отметили, что людей с лишним весом становится в мире все больше. Это отражается на национальных экономиках многих стран, сообщила газета «Коммерсант». Чтобы справиться с ситуацией, аналитики предлагают политикам сформировать у своих граждан любовь к здоровому образу жизни.

По оценке авторов работы, сейчас 44% (более двух миллиардов человек) взрослых, 6% до пяти лет и 20% подростков страдают ожирением или имеют лишний вес. Эти показатели выросли почти в три раза с 1975 года.

Из-за болезней, связанных с лишним весом, каждый год умирают около четырех миллионов людей. Страдающие от лишнего веса люди раньше выходят на пенсию. Это приводит к снижению производительности труда и негативно сказывается на системе здравоохранения, испытывающей перегрузки. Экономисты предупредили, что в будущем расходы на пенсионные и медицинские системы продолжат расти.

Ранее сын художника Никаса Сафонова Лука заявил, что не собирается худеть. Он признался, что нравится себе таким, какой есть. В 2019 году 30-летний мужчина попал в неприятную ситуацию в самолете. После этого Лука все-таки решил сбросить вес.