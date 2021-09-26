Экономисты заявили о последствиях политики «печатного станка»

Невозможно бесконечно заливать весь мир деньгами с печатного стенка, чтобы это не вызвало последствий в самом фундаменте глобальной экономики. Об этом эксперт «ИФК Солид» Михаил Королюк заявил РИА «Новости».

Печатание денег когда-то было экстренной мерой для чрезвычайных ситуаций. А теперь стало обыденным явлением. И избыточная ликвидность привела к структурным изменениям. Предприниматели и государства привыкли к новой реальности. Но выход из нее будет сопровождаться болью, предрек аналитик.

«Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжел по политическим соображениям и потому будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с „печатного станка“ придется», — сказал Королюк.

По мнению эксперта Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, мир пока не готов слезать с «печатного станка». Он указал, что изымать стимулы сейчас тяжело даже в США. Финансист предположил, что мировые регуляторы попытаются отложить ужесточение монетарной политики.