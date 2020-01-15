Экономисты высказали свое мнение о переходе России на расчеты в рублях

Центробанк понизил долю доллара в международных резервах, теперь она составляет 21,9%. А доля евро и юаней, наоборот, была увеличена до 32% и 14,7%.

Евгений Ясин, бывший министр экономики РФ, в беседе с НСН поддержал данную политику.

«Я бы не сказал, что это особые отношения к другим валютам, потому что эти валюты постоянно колеблются, а эти колебания жизненно необходимы для их существования. Поэтому я не вижу никаких особых манёвров. Политика Центробанка в этом отношении представляется вполне разумной», — сообщил эксперт.

После первого года снижения доли доллара, РФ потеряла около восьми миллиардов долларов. Произошло это из-за бОльшего вложения в евро и юани.

Денис Ракша, экономист, считает, что такие потери — не самая большая плата за уход от возможных рисков. Эксперт сказал, что сейчас не только Россий, но другие страны уходят от доллара, так как данная валюта несет огромный риск для государств.