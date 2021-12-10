Экономисты спрогнозировали рост инфляции до 8,5%

В начале декабря инфляция заметно замедлилась в России. Экономисты полагают, что рост потребительских цен уже достиг своего пика. При этом они ожидают увеличения значений до 8,5%.

В период с 30 ноября по 6 декабря инфляция была на отметке 0,07%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на экономистов профильного макроэкономического Telegram-канала MMI. За последние 12 недель инфляция оказалась самой низкой. По словам специалистов, такие цифры свидетельствуют о преодолении пика инфляции.

С таким мнением согласился старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов, но с определенной оговоркой. Он отметил, что пока рано говорить о значимом замедлении увеличения цен.

«С другой стороны, без учета всплеска инфляции на прошлой неделе из-за разового роста цен на поездку в Турцию на 55% инфляция находится на стабильном уровне в течение последнего времени, что может говорить о том, что мы находимся вблизи ее пика», — сказал эксперт.

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что преодоление пика является маловероятным. Он подчеркнул, что уже 10 декабря инфляция может резко вырасти до 8,5%. Но такой рост он назвал ожидаемым.