Экономисты рассказали, когда доллар может опуститься ниже 70 рублей

Также есть шанс, что рубль немного вырастет уже в следующий вторник благодаря грядущему решению Федеральной резервной системы США по поддержке кредитования. Отличным фактором поддержки российской валюты станет и увеличение дифференциала процентных ставок, в частности продажи валюты в рамках бюджетного правила.