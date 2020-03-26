Экономисты рассказали, когда доллар может опуститься ниже 70 рублей
Курс доллара весь второй квартал этого года будет колебаться в пределах 72-77 рублей. В конце года есть вероятность, что рубль может укрепиться, а доллар будет стоить 67 рублей. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на Уралсиб.
Также есть шанс, что рубль немного вырастет уже в следующий вторник благодаря грядущему решению Федеральной резервной системы США по поддержке кредитования. Отличным фактором поддержки российской валюты станет и увеличение дифференциала процентных ставок, в частности продажи валюты в рамках бюджетного правила.