Экономисты предсказали закрытие порядка 30 банков в 2021 году

Экономисты, исходя из оценок международного рейтингового агентства S&P, предупредили, что в 2021 году в России могут закрыться десятки банков. Прежде всего это касается небольших кредитных организаций.

Прекратить деятельность в текущем году могут около 20–30 банков, по оценке эксперта Hamilton Антона Гринштейна. Однако с рынка ежегодно уходят около двух десятков финансовых структур, что является характерным для работы ЦБ по оздоровлению финансового сектора, подчеркнул эксперт компании «Универ капитал» Артем Тузов. По его словам, небольшие региональные организации первыми попадают в зону риска.

«Зачастую маленькие региональные банки из-за неэффективного менеджмента или серьезной конкуренции получают все меньше прибыли и в результате закрываются», — объяснил Тузов изданию Life.

Прибыль банков в 2020 году, несмотря на прогнозы фатальных потерь на фоне пандемии, снизилась лишь на 6%, поэтому оснований для паники нет, считает гендиректор «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

Банк России ранее назвал регионы, в которых зафиксировали самый высокий рост цен в конце прошлого года. Согласно обзору ЦБ, быстрее всего росли цены в бедных регионах.