Экономисты предрекли аномальный рост рубля в мае

Рубль в мае обычно подвержен падению в цене, но в этом году такая традиция может быть нарушена. Экономисты считают, что в этом месяце российская валюта может продолжить рост, начатый в апреле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обычно все рисковые активы, к которым относится и рубль, в период с мая по октябрь показывают гораздо меньшую доходность. Поэтому большинство игроков в мае заранее выходят из этих активов, отметил экономист «Фридом финанс» Валерий Емельянов.

На курс рубля влияют внешние факторы, в том числе риски обострения ситуации на Украине, санкций Запада и других ограничений. Второй по важности риск для всех развивающихся экономик — вероятность ужесточения политики ФРС США. Это может вызвать укрепление доллара и спровоцировать отток из развивающихся валют.

Игроки продолжат учитывать различные риски, характерные для рубля, несмотря на то, что ряд факторов, в том числе ситуация на рынке энергоносителей, говорят о пользе укрепления российской валюты. Но при условии отсутствия внешнеполитической эскалации ситуация с динамикой рубля ожидается стабильная, отметил Дмитрий Монастыршин из ПСБ.

Положительное влияние на рубль в мае может оказать рост спроса на облигации федерального займа, указал эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков. Поэтому в мае можно ожидать скорее укрепления рубля, нежели его ослабления.

Экономисты ранее объяснили, как курс доллара может влиять на зарплаты в рублях.