Экономисты предостерегли от хранения денег «под матрасом»

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал ИА Ura.ru, что самым ненадежным способом хранения денег считается хранение «под матрасом».

Колганов заметил, что этот способ ненадежен, поскольку деньги обесцениваются. Другом момент — сложно контролировать доступ к наличным деньгам. Кроме того, они могут быть подвержены разным случайностям и стихийным бедствиям.

«Деньги, а вместе с ними и финансовое благополучие, в таком случае очень легко потерять при возникновении различных непредвиденных обстоятельств, особенно связанных со здоровьем владельца средств», — добавил директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек.