Экономисты предложили по-новому формировать бюджет России

Бюджетное правило, действующее в России вот уже с 2017 года, нужно изменить с учетом кризисов. Такое предложение выдвинули эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). По мнению специалистов, нужно копить нефтяные деньги по-новому — с прицелом на трудные времена, сообщил РБК.

В нынешнем виде бюджетное правило предусматривает накопление или использование средств Фонда национального благосостояния, а также ограничивает предельные расходы бюджета на год.

Аналитики ВШЭ считают, что в правило формирования бюджета нужно добавить показатель, который будет положительным при общем спаде в экономике и в отдельных ее отраслях и отрицательным при росте. Это, как считают специалисты, позволит частично снять ограничения на дополнительные бюджетные расходы и увеличить их в кризисное время.

Экономисты также полагают, что эти изменения позволят бюджетному правилу уйти от нефтяной зависимости, потому что расходы бюджета будут расти при снижении ненефтегазовых доходов и наоборот.

Помимо этого, в ВШЭ выдвинули предложение разработать дополнительный комплекс антикризисных мер. Они также заключаются в увеличении бюджетных трат. Отличие в ускоренном механизме их согласования.