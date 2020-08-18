Экономисты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Сегодняшняя ситуация похожа на 1998 год только в одном: в кризисе оказался весь мир, а цены на энергоносители существенно упали. Но эксперты подчеркнули, что современная российская экономика может выдержать серьезные потрясения. Прежде всего у страны низкий уровень государственного долга. Кроме того, у правительства и Центрального банка есть накопленные резервы, которые выступят подушкой безопасности.

Внешний государственный долг России в начале 1998 года составлял 147,7 миллиарда долларов. По данным на 1 июля 2002 года его сумма составляет 65,5 миллиарда в американской валюте. При этом золотовалютные резервы 22 года назад оценивались в 17 миллиардов долларов и не могли покрыть внешние заимствования. Сегодня в запасе у России 600,7 миллиарда, то есть в 10 раз больше, чем внешний государственный долг.

«Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта», — отметили эксперты. Они напомнили, что Министерство финансов ведет политику по сохранению низкого уровня государственного долга и его безопасного соотношения с показателями валового внутреннего продукта (ВВП), то есть общей суммы показателей всех товаров и услуг, произведенных в течение года.

Соотношение внутреннего государственного долга России на 1 августа составляет примерно 10% ВВП. В денежном эквиваленте это 10,7 миллиарда рублей. Внешний долг в пересчете на национальную валюту оценивается в 3,7 триллиона рублей, плюс 2,5 триллиона — это долги регионов и муниципалитетов. Общая сумма долга составляет около 17 триллионов рублей, или 15% ВВП. При этом критическим уровнем считается соотношение в 60%, а для развивающихся стран этот показатель на уровне 40%.

По мнению экспертов, в следующем году Министерство финансов планирует и дальше сдерживать рост расходов. По прогнозам, российская экономика покажет рост вместе с ценами на нефть. Это значит, что дополнительных заимствований государству не потребуется, что приведет к замедлению роста государственного долга. Это означает, что шансы на повторение дефолта 1998 года малы.