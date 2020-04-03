    03 апреля 2020, 15:20

    Экономисты оценили ситуацию на нефтяном рынке

    Артур Блянихов

    Экономисты обсудили с Life.ru ситуацию, которая сложилась на нефтяном рынке в связи с паникой и неопределенностью, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

    По словам экономиста Михаила Хазина, говорить о влиянии тех или иных процессов на экономику можно лишь при условии фиксированной модели. Только в этом случае возможно делать какие-то прогнозы и выводы.

    «Американцы влили на рынок сумму порядка четырех триллионов долларов, и большой вопрос, как эти деньги будут влиять на цену. Они уже потратили на конкретные операции, а отклика нет», — обратил внимание специалист.

    В свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что цены на нефть будут оставаться в тех же границах, что и сейчас.

    «Может быть, слегка упадут ниже 20, может быть, достигнут долларов 35 этим летом», — уточнил Делягин.

    Он добавил, что в условиях паники, вызванной коронавирусом, тяжело делать какие-либо прогнозы.

    «Можно предположить, что к концу года цены могут достигнуть 50–60 долларов, но на сегодняшний день это маловероятно», — подытожил собеседник издания.