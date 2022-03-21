Мировая экономика способна отказаться от использования американского доллара в качестве резервной валюты. Но не моментально. Об этом в интервью «360» заявил экономист, политолог и историк Петр Коловангин.

Многие страны за последнее время заявили о переходе на взаимный расчет в национальных валютах. По мнению Коловагина, подобное обновление устройства мировой экономики — реальная перспектива. «Для этого необходимо наличие другой валюты мирового уровня, взаоимопризнаваемое всеми участниками экономических процессов», — отметил он.



Также Коловагин подчеркнул, что нельзя преуменьшать значение американского доллара в мировой экономике. Эта валюта имеет статус резервной. Именно поэтому на американский доллар при реализации своих операций ссылается Международный валютный фонд. Другими препятствиями для быстрого отказа от доллара как от единой мировой валюты Коловагин считает уже заключенные контракты и действующие фьючерсы. Эти договоры заключены в долларах.



Он считает, что в текущей ситуации нет валюты, которая может стать полноценной заменой американскому доллару. В том числе и китайский юань, на который ссылаются многие экономисты.



Российский рубль, по словам Коловагина, сильно недооценен. Выгодно это может быть только продавцам сырьяи их посредникам. Они могут дешево закупать продукты в России за рубли, а после продавать за рубежом в других валютах добавляя