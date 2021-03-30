Экономисты объяснили отток накоплений из банков

Вице-президент Ассоциации региональных банков РФ Александр Хандруев объяснил ИА Ura.ru, почему россияне забирают деньги из банков.

«Часть денег, которую забрали из банков из-за низких процентов по вкладам, ушла в ценные бумаги. Действительно, повысился удельный вес текущих счетов: в пандемию люди пользовались ими, чтобы оплатить продукты», — обратил внимание специалист.

Член совета директоров, начальник аналитического управления Максим Осадчий назвал две причины оттока средств из кредитных организаций. По его словам, это низкие процентные ставки и эскроу-счета.

«Причина низких процентных ставок — пониженная ключевая ставка (4,25%). Вторая причина — экспансия накопительных счетов: это текущие счета, на остатки которых накапливаются проценты», — разъяснил собеседник информагентства.