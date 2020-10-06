Экономисты объяснили, как правильно сделать финансовые вложения

Эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский объяснили, как правильно делать финансовые вложения.

По словам Кричевского, в настоящий момент ситуация на рынке своеобразна и безопасных активов для вложений может не остаться. Как он считает, есть риск, что любая бумага, валюта или драгоценный металл просядут по цене примерно на 15–20%. Экономист подчеркнул, что теперь первым делом стоит понять, как не потерять сбережения. Потом можно задуматься о заработке.

Капустянский отметил, что для уменьшения опасности потерять свои средства, нужно использовать разноплановую стратегию, информирует Life.

«Чтобы снизить риски потери денег, нужно использовать не одну стратегию, а несколько сразу. Иначе говоря, необходимо диверсифицировать инвестиционный портфель. Новичку стоит разместить большую часть денег, от 80%, в облигациях», — посоветовал специалист.

В рамках этого инструмента тоже важно распределить средства. Так, часть денег можно направить в ОФЗ, а другую часть — в ETF на еврооблигации. 20% от суммы стоит разместить в остальные активы. Аналитик посоветовал покупать акции и золото.