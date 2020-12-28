Экономисты назвали человека года-2020

Пандемия коронавируса показала устойчивость российской экономики. Но это палка о двух концах, поскольку устойчивость усиливает инерцию. Это мешает упасть низко, но и помешает расти быстро, отметили российские экономисты, подводя итоги 2020 года для экономики страны.

Устойчивость объясняется тем, что у российской экономики огромный государственный сектор. А также очень высокая доля крупного бизнеса в экономике, объяснил в разговоре с kp.ru журналист, экономист и политолог Георгий Бовт.

Экономист Денис Ракша отметил, что доля малого бизнеса в экономике страны оказалась маленькой. Поэтому, по его мнению, пандемия не так сильно повлияла на показатели ВВП, как в других странах.

Человеком года в российской экономике в 2020 году экономисты назвали рабочих и инженеров, работников сельского хозяйства, которые каждый день работали для жизни страны. Экономисты также отметили работу премьера страны Михаила Мишустина, главы Роспотребнадзора Анны Поповой и Германа Грефа.

В 2020 году все хотели, чтобы были выделены средства на поддержку экономики и граждан. В частности, снижения НДФЛ для самых бедных, отметили экономисты. Но детские выплаты были удачной заменой. А многие компании, наоборот, помощи от государства не ждали, но она пришла.

Главной задачей и главным вызовом для экономического блока правительства в грядущем году экономисты назвали возвращение роста экономики, поиск новых драйверов для этого. Также по мнению некоторых специалистов, нужно регулировать экспорт.