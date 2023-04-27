Деньги 27 апреля 2023, 16:40 Экономист Зубец заявил, что россияне предпочитают наличные из-за недоверия технологиям

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Около 73% россиян не готовы отказаться от использования наличных денег. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец объяснил это недоверием новым технологиям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Также специалист пояснил, что не во всех районах России присутствует возможность расплатиться картой. Платежные терминалы работают от Интернета, а ловит он далеко не везде.

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«Наличность — это то, на что можно опираться. Поэтому не думаю, что отказ от наличности возможен», — отметил Зубец.