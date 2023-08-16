Деньги 16 августа 2023, 15:40 Экономист Зубец заявил, что повышение ключевой ставки не сможет спасти курс рубля

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Повышение ключевой ставки никак не повлияет на курс рубля, однако его можно изменить с помощью других инструментов. Такой информацией поделился проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, чтобы курс стал более устойчивым, необходимо ввести обязательную продажу экспортной выручки. В прошлом году подобна методика помогла опустить курс до 65 рублей.

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«Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку», — отметил Зубец.