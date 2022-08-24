Экономист Зубец посоветовал россиянам не использовать иностранные банковские карты

Используя иностранные банковские карты в других странах, россияне рискуют потерять свои средства. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если вы едете куда-то за границу, открываете там банковский счёт, получаете карту, но место жительства указываете как Россию, на вас распространяется весь надзор даже в случае, если вы имеете возможность абсолютно легально пользоваться этой картой», — отметил эксперт.

Зубец посоветовал использовать во время поездок за границу наличные средства. Еще одним вариантом является оплата банковской картой «Мир» в странах, где их продолжают принимать.