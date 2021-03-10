Экономист заявил о необходимости поднять налоги для обеспеченных россиян

Российский экономист Михаил Делягин заявил о необходимости поднять налог для обеспеченных жителей России. По его словам, «в федеральном бюджете без движения лежит около 15 триллионов рублей», сообщило РИА ФАН.

«Я считаю, человек, зарабатывающий один миллион в месяц, может платить даже не 15%, а 20% налога. А зарабатывающие 30 миллионов в месяц могут платить и 30%», — подчеркнул специалист.

Как отметил Делягин, примерно 40% населения страны, то есть около 30 миллионов человек, получают серую зарплату и уклоняются от уплаты налогов. По его словам, во всем мире прогрессивная шкала налогообложения, а в нашей стране она регрессивная.

Экономист считает, что нужно призвать к ответственности конкретных олигархов, которые «пополняют налогами бюджет западных стран».