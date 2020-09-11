Экономист заявил, что вывоз золота нанесет ущерб финансам США

Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов заявил, что вывоз золота нанесет ущерб финансовой стабильности США.

По информации СМИ, 13 государств могут забрать свое золото из хранилищ страны. Около десяти лет назад в США хранили свои запасы примерно 60 государств. В настоящий момент эта цифра уменьшается.

По словам Грибова, золото как валюта уже давно не используется. При этом некоторые операции с ним все еще проводятся. Эксперт пояснил, что вывоз золота из США создает репетиционный ущерб для государства. Он добавил, что на курсе доллара это прямым образом не отразится, пишет сайт «Политика сегодня».

Как считает специалист, роль Соединенных Штатов как хранилища золота для других стран уникальна. Это создает для страны экономические и политические преимущества. Именно поэтому в Вашингтоне негативно реагируют на появляющиеся тенденции вывоза активов.