Экономист заявил, что рубль обрел равновесие в отношении доллара и евро

«Рубль нашел свое равновесное относительно значения по отношению к доллару и евро. То есть это фундаментальное значение около 75—76 рублей за доллар и 90—91 рубль за евро», — отметил специалист.

При этом различные информационные вбросы, необходимость в оплате счетов и движения капиталов влияют на некоторое отклонение курса рубля. Чем больше он отходит от фундаментальных показателей, тем больше стремится вернуться к ним. В итоге происходит эффект маятника.

По словам Беляева, колебания еще будут происходить в течение определенного времени без ярко выраженной тенденции к удорожанию или удешевлению рубля.

В рамках последних торгов курс евро опускался ниже отметки 90 рублей. Курс доллара держался на уровне 75,15 рубля.